"Московский патруль": суд вынес приговор организаторам схемы по отъему квартир

Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве с отъемом квартир у нуждающихся. Главную обвиняемую, Наталью Корчагину, организатора фирмы "Дипломат групп", приговорили к 9 годам колонии, хотя прокуратура запрашивала 19 лет.

Люди в отчаянии брали займы под залог недвижимости, а когда не могли выплатить неподъемные проценты, лишались единственного жилья. Жертвами стали десятки семей, в том числе с детьми, пенсионеры и тяжелобольные.

