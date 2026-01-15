"Московский патруль": Следственный комитет России отметил 15-летие

Следственный комитет России отметил 15-летие. При этом ведомство появилось несколько раньше – в 2007 году СК был организован указом президента в составе прокуратуры, но к 2011-му он стал самостоятельным.

За время существования ведомства только в Москве возбудили 60 тысяч уголовных дел. Еще свыше 45 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений было расследовано, а в суд переданы более 4 тысяч дел.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

