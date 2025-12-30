30 декабря, 21:30Происшествия
"Московский патруль": мужчина вылил на женщину кипяток на станции метро "Южная"
Столичные полицейские задержали на станции метро "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии мужчину, который вылил на женщину кипяток.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленник попытался бесплатно пройти через турникеты и проследовал за женщиной. Та сделала ему замечание, и мужчина плеснул ей в лицо горячую жидкость из стакана, который был у него в руке.
Подробнее – в программе "Московский патруль".