"Московский патруль": мужчина вылил на женщину кипяток на станции метро "Южная"

Столичные полицейские задержали на станции метро "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии мужчину, который вылил на женщину кипяток.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленник попытался бесплатно пройти через турникеты и проследовал за женщиной. Та сделала ему замечание, и мужчина плеснул ей в лицо горячую жидкость из стакана, который был у него в руке.

Подробнее – в программе "Московский патруль".