Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": мужчина вылил на женщину кипяток на станции метро "Южная"

"Московский патруль": мужчина вылил на женщину кипяток на станции метро "Южная"

Самосвал перевернулся на трассе М-5

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 декабря

Автомобилисты застряли на трассе М-5 из-за перевернутого самосвала

Новости регионов: новогоднюю световую фигуру повредили в центре Арзамаса

Люди оказались заблокированы в такси в результате ДТП на Бескудниковском путепроводе

Два человека погибли в Испании из-за непогоды

Новости мира: активность вулкана Этна усилилась на Сицилии

Жители Западного Дегунина пожаловались на "пиротехническое шоу" подростков

Блогеру, который передал волонтерам травмированного львенка в Москве, грозит штраф

Столичные полицейские задержали на станции метро "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии мужчину, который вылил на женщину кипяток.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленник попытался бесплатно пройти через турникеты и проследовал за женщиной. Та сделала ему замечание, и мужчина плеснул ей в лицо горячую жидкость из стакана, который был у него в руке.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияметрогородвидеоАлександр Астахов

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика