"Московский патруль": столичные полицейские накрыли сеть подпольных типографий

Столичные полицейские накрыли сеть подпольных типографий, нелегальный оборот которых составил свыше 2,5 миллиарда рублей.

Злоумышленники штамповали поддельные документы сразу в нескольких регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье. Силовики изъяли свыше 50 тысяч фальшивых бумаг – от паспортов и дипломов до водительских прав и медицинских справок.

Об этом – в программе "Московский патруль".

