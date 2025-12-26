26 декабря, 21:35Происшествия
"Московский патруль": столичные полицейские накрыли сеть подпольных типографий
Столичные полицейские накрыли сеть подпольных типографий, нелегальный оборот которых составил свыше 2,5 миллиарда рублей.
Злоумышленники штамповали поддельные документы сразу в нескольких регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье. Силовики изъяли свыше 50 тысяч фальшивых бумаг – от паспортов и дипломов до водительских прав и медицинских справок.
Об этом – в программе "Московский патруль".