"Московский патруль": мошенники стали предлагать детям разблокировать игру Roblox

Мошенники в Сети стали предлагать детям разблокировать игру Roblox. Они находят жертв в соцсетях и предлагают "ключи" от игры за некоторую плату. Перед переводом у ребенка просят реквизиты карты якобы для проверки платежа. После их получения аферисты получают доступ к родительским сбережениям.

Эксперты советуют родителям заниматься финансовым просвещением детей, а также предоставлять им карты с ограниченным лимитом для онлайн-покупок.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

