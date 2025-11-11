Форма поиска по сайту

Новости

11 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": конструкция бывшего горнолыжного комплекса обрушилась в Красногорске

При демонтаже бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске произошло обрушение бетонной конструкции. Осколки и обломки повредили около полусотни припаркованных автомобилей и оконные стекла в жилых домах.

Камеры наблюдения зафиксировали момент падения металлической конструкции. Пострадавшие автомобилисты подсчитывают убытки, многие машины получили серьезные повреждения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
Екатерина Лихоманова

