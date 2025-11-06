Форма поиска по сайту

06 ноября, 21:35

"Московский патруль": Мосгорсуд вынес приговор убийце байкера Ковалева

"Московский патруль": Мосгорсуд вынес приговор убийце байкера Ковалева

Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии строгого режима убийцу байкера на юге Москвы. В 2024 году 21-летний Шахин Аббасов припарковался на тротуаре возле подъезда. Мотоциклист Кирилл Ковалев сделал ему замечание. В ответ москвича избили, а затем несколько раз ударили ножом. Он умер в больнице, ему было 24 года.

Аббасов скрылся с места преступления. Его нашли в Ростовской области. По делу также проходили его отец, дядя, еще два родственника и их знакомый. Троих фигурантов освободили по отбытии наказания, еще один был оправдан.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

