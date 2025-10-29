"Московский патруль": вневедомственной охране Росгвардии исполняется 73 года

Вневедомственная охрана Росгвардии отмечает профессиональный праздник. Ей исполняется 73 года.

Под круглосуточным контролем столичной Росгвардии находится более 150 объектов, в том числе стратегического, а также культурно-исторического значения. Кроме того, бойцы регулярно участвуют в антитеррористических операциях, содействуют в поимке опасных преступников, обеспечивают порядок на массовых мероприятиях и защищают имущество граждан от злоумышленников.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

