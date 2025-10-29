Мошенники в РФ начали представляться ассистентами артистов

Мошенники в России начали представляться ассистентами артистов. В дальнейшем в общение якобы вступает и сама знаменитость и предлагает встретиться вживую.

Для личного знакомства есть условие. Нужно оплатить перелет до места встречи артисту. После такого перевода аферист перестает выходить на связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.