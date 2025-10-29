29 октября, 07:15Безопасность
Мошенники в РФ начали представляться ассистентами артистов
Мошенники в России начали представляться ассистентами артистов. В дальнейшем в общение якобы вступает и сама знаменитость и предлагает встретиться вживую.
Для личного знакомства есть условие. Нужно оплатить перелет до места встречи артисту. После такого перевода аферист перестает выходить на связь.
