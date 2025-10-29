Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 07:15

Безопасность

Мошенники в РФ начали представляться ассистентами артистов

Мошенники в РФ начали представляться ассистентами артистов

Мошенники начали обманывать россиян с бронированием билетов на новогодние выходные

Онлайн-запись к врачу в медучреждениях Москвы станет еще более защищенной

"Московский патруль": в МВД рассказали об успехах в борьбе с мошенническими схемами

Онлайн-запись в поликлиниках Москвы сделают еще прозрачнее

Онлайн-запись в поликлиниках Москвы сделают еще прозрачнее

Онлайн-запись к врачу в медучреждениях Москвы станет еще более защищенной

Более 100 уголовных дел против дропперов возбудили в Москве с июля

Мошенники нашли способ обманывать людей на распродажах

Мошенники начали звонить московским школьникам под видом учителей

Мошенники в России начали представляться ассистентами артистов. В дальнейшем в общение якобы вступает и сама знаменитость и предлагает встретиться вживую.

Для личного знакомства есть условие. Нужно оплатить перелет до места встречи артисту. После такого перевода аферист перестает выходить на связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика