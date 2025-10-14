"Московский патруль": правоохранители задержали кубинцев за распространение наркотиков

Правоохранители задержали жителей Кубы, которые хотели оставить "закладки" в одном из районов Москвы. Сотрудников Росгвардии насторожило поведение пары иностранцев, которые попытались скрыться при виде патрульного автомобиля.

У злоумышленников изъяли 20 свертков с подозрительным содержимым. Экспертиза установила, что в них был мефедрон.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

