14 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": правоохранители задержали кубинцев за распространение наркотиков

"Московский патруль": правоохранители задержали кубинцев за распространение наркотиков

Правоохранители задержали жителей Кубы, которые хотели оставить "закладки" в одном из районов Москвы. Сотрудников Росгвардии насторожило поведение пары иностранцев, которые попытались скрыться при виде патрульного автомобиля.

У злоумышленников изъяли 20 свертков с подозрительным содержимым. Экспертиза установила, что в них был мефедрон.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

