"Московский патруль": более 60 москвичей стали жертвами мошенничества с установкой кухонь

Более 60 клиентов мебельной фирмы из Москвы и Подмосковья требуют возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена, которому заплатили деньги за производство и установку кухонь. Однако в результате работы так и не были выполнены.

Потерпевшие уже направили заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Подробнее – в программе "Московский патруль".

