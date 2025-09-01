"Московский патруль": главы силовых структур поздравили школьников с Днем знаний

Главы силовых структур поздравили учащихся с Днем знаний. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пожелал учащимся доброжелательной атмосферы в грядущем году.

Прокурор Москвы Максим Жук поблагодарил учителей за их вклад в воспитание молодого поколения, а руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников напомнил школьникам о правилах безопасности на дорогах.

