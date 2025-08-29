29 августа, 21:35Происшествия
"Московский патруль": суд Москвы избрал меру пресечения экс-директору Театра сатиры
В Таганском суде Москвы избрали меру пресечения бывшему директору Театра сатиры Мамедали Агаеву. По данным следствия, он вместе с сообщниками организовал преступную схему и похитил 20 миллионов бюджетных рублей. Театральному деятелю может грозить до десяти лет лишения свободы.
На время расследования уголовного дела Агаева отправили в СИЗО.
