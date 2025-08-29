Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд Москвы избрал меру пресечения экс-директору Театра сатиры

"Московский патруль": суд Москвы избрал меру пресечения экс-директору Театра сатиры

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения напавшему на полицейских с ножом

"Московский патруль": суд освободил от наказания организатора зацепинга в России

Суд в Италии арестовал гражданина Украины по делу о подрыве "Северных потоков"

В Италии начался суд над украинцем по делу о подрыве "Северных потоков"

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения участникам драки в столичном клубе

Суд продлил арест блогеру Митрошиной до 8 сентября

"Московский патруль": суд заслушал дело россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Турции

Суд в Москве избрал меру пресечения для блогера Никиты Ефремова

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 августа

В Таганском суде Москвы избрали меру пресечения бывшему директору Театра сатиры Мамедали Агаеву. По данным следствия, он вместе с сообщниками организовал преступную схему и похитил 20 миллионов бюджетных рублей. Театральному деятелю может грозить до десяти лет лишения свободы.

На время расследования уголовного дела Агаева отправили в СИЗО.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика