"Московский патруль": суд Москвы избрал меру пресечения экс-директору Театра сатиры

В Таганском суде Москвы избрали меру пресечения бывшему директору Театра сатиры Мамедали Агаеву. По данным следствия, он вместе с сообщниками организовал преступную схему и похитил 20 миллионов бюджетных рублей. Театральному деятелю может грозить до десяти лет лишения свободы.

На время расследования уголовного дела Агаева отправили в СИЗО.

Подробнее – в программе "Московский патруль".