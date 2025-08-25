Форма поиска по сайту

25 августа

"Московский патруль": отравивший близких житель Балашихи предстал перед судом

"Московский патруль": отравивший близких житель Балашихи предстал перед судом

Отравивший родственников и друзей житель Балашихи предстал перед судом. По версии следствия, мужчина на протяжении шести месяцев травил своих близких.

В самом начале судебного следствия фигурант сознался во всех преступлениях – в убийстве двух человек и в покушении на убийство еще семерых. От яда скончалась бабушка злоумышленника, а также его лучший друг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Московский патруль
