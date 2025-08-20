"Московский патруль": суд заслушал дело россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Турции

В Москве прошло первое слушание по делу Екатерины Бурнашкиной, которая родила и бросила ребенка в аэропорту в Турции. Зарубежный суд уже признал ее виновной в покушении на убийство новорожденного ребенка и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Однако позже апелляция смягчила статью и женщину освободили из-под стражи. Сама Бурнашкина уверяла, что не знала о беременности и думала, что поправилась.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

