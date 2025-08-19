"Московский патруль": столичный прокурор Максим Жук провел личный прием горожан

Столичный прокурор Максим Жук провел личный прием горожан. Москвичи обратились к нему с вопросами по обеспечению доступа маломобильных граждан к жилым помещениям, восстановлению в жилищных правах и помощи со взысканием алиментов.

Прокурор выслушал все обращения, поручил незамедлительно в них разобраться и предпринять исчерпывающие меры для восстановления и защиты нарушенных прав граждан. Разрешение всех вопросов он взял под личный контроль.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

