19 августа, 21:45

"Московский патруль": столичный прокурор Максим Жук провел личный прием горожан

Столичный прокурор Максим Жук провел личный прием горожан. Москвичи обратились к нему с вопросами по обеспечению доступа маломобильных граждан к жилым помещениям, восстановлению в жилищных правах и помощи со взысканием алиментов.

Прокурор выслушал все обращения, поручил незамедлительно в них разобраться и предпринять исчерпывающие меры для восстановления и защиты нарушенных прав граждан. Разрешение всех вопросов он взял под личный контроль.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

