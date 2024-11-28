Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тверской области"

Максим Жук назначен прокурором Москвы, говорится в указе Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

На этой должности, согласно документу, он будет находиться ближайшие 5 лет. До этого он был прокурором Тверской области. Кроме того, президент РФ назначил Геннадия Крука главой столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

До этого Путин назначил гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области вместо подавшего в отставку Василия Голубева.

Позже врио главы Коми стал Ростислав Гольдштейн, возглавлявший Еврейскую автономную область. Это произошло после принятия президентом РФ отставки экс-главы Коми Владимира Уйбы.

