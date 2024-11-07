Экс-глава Коми Уйба назначен первым замначальника управления МО РФ

Фото: телеграм-канал "Владимир Уйба"

Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба получил пост первого замначальника Главного военно-медицинского управления российского Минобороны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин", – уточнили в пресс-службе.

Ранее Уйба объявил о своем уходе с поста. Он поблагодарил команду правительства республики и глав муниципалитетов за совместную, результативную работу.

По словам Уйбы, российский президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Уйба назвал это новым для себя вызовом и огромной ответственностью.