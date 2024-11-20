Песков не исключил, что имя нового посла РФ в США озвучат до конца года

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Имя нового посла России в США может быть озвучено до конца этого года. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает RT.

По словам политика, в Кремле не пытаются подгадать назначение посла под какие-то определенные сроки.

"Может, и до конца года, а может – и до инаугурации", – сказал Песков, имея в виду инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Представитель Кремля подчеркнул, что кандидатура нового посла уже выбрана. Сейчас идут процедуры по его утверждению и подготовке соответствующего указа.

В начале октября Анатолий Антонов, занимавший должность посла России в США, завершил свою работу и вернулся в Москву. На этом посту он работал с августа 2017 года. Как уточнял Песков, отъезд Антонова из Штатов не означает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

Между тем Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом РФ в Швеции. Он занял место Виктора Татаринцева, который работал послом в Стокгольме с 2014 года.