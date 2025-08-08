"Московский патруль": в Подмосковье прошел рейд по местам продажи арбузов

В Подмосковье прошел рейд, в рамках которого была проведена проверка мест, где продавали арбузы. Некоторые недобросовестные продавцы, чтобы побыстрее заработать на своей продукции, торгуют прямо с грузовиков.

Однако таким образом продавцы нарушают обязательные требования к продаже арбузов. Именно поэтому эксперты советуют покупать ягоду в проверенных точках. Подробнее – в программе "Московский патруль".

