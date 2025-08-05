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05 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд в Москве приговорил брачного афериста Абулова к 11 годам колонии

"Московский патруль": суд в Москве приговорил брачного афериста Абулова к 11 годам колонии

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Перовский суд Москвы заочно приговорил брачного афериста Надира Абулова к 11 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Мужчина выдавал себя за состоятельного и одинокого бизнесмена.

После злоумышленник знакомился с женщинами, а затем под разными предлогами просил в долг деньги и исчезал. В результате пострадали от действий Абулова 10 человек, а ущерб составил более 50 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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