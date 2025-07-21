"Московский патруль": пассажир автобуса ударил незнакомца отверткой в столице

Пассажир автобуса ударил незнакомца отверткой на северо-востоке Москвы. Конфликт вспыхнул прямо во время поездки. После этого 21-летний злоумышленник вышел на ближайшей остановке. Его оперативно задержали.

Причиной своего поступка житель столицы назвал плохое настроение. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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