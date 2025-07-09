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09 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": радиоактивная статуэтка попугая найдена в посылке из Германии

"Московский патруль": радиоактивная статуэтка попугая найдена в посылке из Германии

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Сотрудники Центральной почтовой таможни нашли в посылке из Германии керамическую статуэтку попугая, радиационный фон которой превышал допустимый уровень излучения в 20 раз.

Посылка была исследована с помощью системы радиационного контроля "Янтарь". Специалисты считают, что радиация содержалась в краске, покрывающей статуэтку. В результате таможенники отправили посылку обратно в ФРГ.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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