"Московский патруль": радиоактивная статуэтка попугая найдена в посылке из Германии

Сотрудники Центральной почтовой таможни нашли в посылке из Германии керамическую статуэтку попугая, радиационный фон которой превышал допустимый уровень излучения в 20 раз.

Посылка была исследована с помощью системы радиационного контроля "Янтарь". Специалисты считают, что радиация содержалась в краске, покрывающей статуэтку. В результате таможенники отправили посылку обратно в ФРГ.

Подробнее – в программе "Московский патруль".