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17 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве адвокат убил клиента и сжег его тело в печи для зоокремации

"Московский патруль": в Москве адвокат убил клиента и сжег его тело в печи для зоокремации

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Столичные следователи раскрыли преступление. В Москве адвокат Сергей Зуев убил своего клиента Андрея Терешкина ножом, а после сжег его тело в крематории для животных.

Злоумышленник подробно рассказал, как поругался со знакомым, который не хотел продавать ему квартиру, а затем убил мужчину. Забеспокоилась о пропаже Терешкина его сожительница и обратилась в полицию.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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