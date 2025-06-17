17 июня, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Москве адвокат убил клиента и сжег его тело в печи для зоокремации
Столичные следователи раскрыли преступление. В Москве адвокат Сергей Зуев убил своего клиента Андрея Терешкина ножом, а после сжег его тело в крематории для животных.
Злоумышленник подробно рассказал, как поругался со знакомым, который не хотел продавать ему квартиру, а затем убил мужчину. Забеспокоилась о пропаже Терешкина его сожительница и обратилась в полицию.
Подробнее – в программе "Московский патруль".