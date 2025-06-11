"Московский патруль": коммунальщики сделали шестиугольную спортплощадку в Балашихе

Коммунальщики сделали шестиугольную спортивную площадку в подмосковной Балашихе. Они чинили трубы и демонтировали часть покрытия. После ремонтных работ площадку оставили с шестью углами.

Руководитель одной из проектно-строительных организаций Игорь Кузин напомнил, что в России есть нормативные документы, в которых указаны геометрические параметры любой футбольной площадки. Она должна быть прямоугольной формы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".