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11 июня, 21:35

Общество

"Московский патруль": коммунальщики сделали шестиугольную спортплощадку в Балашихе

"Московский патруль": коммунальщики сделали шестиугольную спортплощадку в Балашихе

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Коммунальщики сделали шестиугольную спортивную площадку в подмосковной Балашихе. Они чинили трубы и демонтировали часть покрытия. После ремонтных работ площадку оставили с шестью углами.

Руководитель одной из проектно-строительных организаций Игорь Кузин напомнил, что в России есть нормативные документы, в которых указаны геометрические параметры любой футбольной площадки. Она должна быть прямоугольной формы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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