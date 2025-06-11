"Московский патруль": экс-участница "Дома-2" Лымарь заявила о попытке изнасилования

Экс-участница телепроекта "Дома-2" Дарья Лымарь рассказала журналистам о попытке изнасилования. Со слов девушки, подруга познакомила ее с массажистом одного из столичных центров.

Позже мужчина якобы предложил Лымарь 200 тысяч рублей за то, чтобы она уложила его спать. Однако затем, уточнила девушка, он принуждал ее к интиму, а после отказа начал угрожать ножом.

Когда он ненадолго отвлекся, Лымырь выпрыгнула во второго этажа. С многочисленными травмами ее доставили в больницу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".