Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": экс-участница "Дома-2" Лымарь заявила о попытке изнасилования

"Московский патруль": экс-участница "Дома-2" Лымарь заявила о попытке изнасилования

"Московский патруль": задержаны аферисты, обманувшие москвичей с заменой счетчиков

Новости регионов: крупнейшую нелегальную майнинговую ферму накрыли под Иркутском

ДТП с участием двух большегрузов произошло в Раменском

Автомобиль перевернулся на пересечении Ленинского проспекта с улицей Новаторов

Новости мира: беспорядки в США охватили новые штаты

Новости регионов: еще 100 мешков мазута достали со дна моря в Анапе

СК проверит обстоятельства наезда курьера на ребенка в Бирюлеве

Подростки устроили погром в электричке Фрязево – Москва

На Калужском шоссе под Троицком автофургон врезался в такси

Экс-участница телепроекта "Дома-2" Дарья Лымарь рассказала журналистам о попытке изнасилования. Со слов девушки, подруга познакомила ее с массажистом одного из столичных центров.

Позже мужчина якобы предложил Лымарь 200 тысяч рублей за то, чтобы она уложила его спать. Однако затем, уточнила девушка, он принуждал ее к интиму, а после отказа начал угрожать ножом.

Когда он ненадолго отвлекся, Лымырь выпрыгнула во второго этажа. С многочисленными травмами ее доставили в больницу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика