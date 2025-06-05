"Московский патруль": в Москве начался суд над обвиняемым в покушении на певца Руссо

В Москве начался суд над обвиняемым в покушении на певца Авраама Руссо Тарханом Эльдукаевым. Подсудимого доставили на заседание из столичного СИЗО. Также в здание суда приехал исполнитель, который не только потерпевший, но и ключевой свидетель.

Следователи считают, что Эльдукаев по поручению своего начальника Тельмана Исмаилова в августе 2006 года организовал нападение на звезду эстрады. Тогда внедорожник певца обстреляли из автомата. В результате водитель погиб, а Руссо получил тяжелые ранения.

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