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05 июня, 21:30

Шоу-бизнес

"Московский патруль": в Москве начался суд над обвиняемым в покушении на певца Руссо

"Московский патруль": в Москве начался суд над обвиняемым в покушении на певца Руссо

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В Москве начался суд над обвиняемым в покушении на певца Авраама Руссо Тарханом Эльдукаевым. Подсудимого доставили на заседание из столичного СИЗО. Также в здание суда приехал исполнитель, который не только потерпевший, но и ключевой свидетель.

Следователи считают, что Эльдукаев по поручению своего начальника Тельмана Исмаилова в августе 2006 года организовал нападение на звезду эстрады. Тогда внедорожник певца обстреляли из автомата. В результате водитель погиб, а Руссо получил тяжелые ранения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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