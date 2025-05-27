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27 мая, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор "балашихинской барыне" по факту рабовладения

"Московский патруль": суд вынес приговор "балашихинской барыне" по факту рабовладения

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В Балашихе суд назначил один год и десять месяцев колонии общего режима "балашихинской барыне" Наталье Бутенко по делу об использовании рабского труда. При том, что прокуратура запрашивала шесть.

Пока длился процесс, репортерам с телекамерами было отказано в посещении заседаний. Сторона обвиняемой утверждала, что при виде объективов 62-летней пенсионерке сделается дурно. Женщину обвинили в том, что она удерживала в своей квартире рабов. Это были, как минимум, шесть бездомных, которых Бурденко заставляла попрошайничать.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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