"Московский патруль": суд вынес приговор "балашихинской барыне" по факту рабовладения

В Балашихе суд назначил один год и десять месяцев колонии общего режима "балашихинской барыне" Наталье Бутенко по делу об использовании рабского труда. При том, что прокуратура запрашивала шесть.

Пока длился процесс, репортерам с телекамерами было отказано в посещении заседаний. Сторона обвиняемой утверждала, что при виде объективов 62-летней пенсионерке сделается дурно. Женщину обвинили в том, что она удерживала в своей квартире рабов. Это были, как минимум, шесть бездомных, которых Бурденко заставляла попрошайничать.

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