20 мая, 21:30Происшествия
"Московский патруль": москвич умер после неудачного прыжка в воду на отдыхе в Турции
Москвич умер после неудачного прыжка в воду на отдыхе в Турции. Врачи две недели боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Как пишут СМИ, 29-летний Никита Чистокистов через 10 минут после заселения в пятизвездочный молодежный отель прыгнул с пирса, но море в том месте оказалось слишком мелким. В результате у него зафиксировали перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга и пробитое легкое.
Подробнее – в программе "Московский патруль".