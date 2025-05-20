"Московский патруль": москвич умер после неудачного прыжка в воду на отдыхе в Турции

Москвич умер после неудачного прыжка в воду на отдыхе в Турции. Врачи две недели боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Как пишут СМИ, 29-летний Никита Чистокистов через 10 минут после заселения в пятизвездочный молодежный отель прыгнул с пирса, но море в том месте оказалось слишком мелким. В результате у него зафиксировали перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга и пробитое легкое.

Подробнее – в программе "Московский патруль".