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Новости

20 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": москвич умер после неудачного прыжка в воду на отдыхе в Турции

"Московский патруль": москвич умер после неудачного прыжка в воду на отдыхе в Турции

"Московский патруль": суд арестовал совершившего убийство с расчленением в столице

"Московский патруль": число отравившихся шаурмой в Подмосковье выросло до 20

"Московский патруль": полицейские задержали работающих в столичном регионе "закладчиков"

Пожар произошел в районе станции Моссельмаш на МЦД-3

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 мая

Новости регионов: уголовное дело возбудили после массового отравления шаурмой в Егорьевске

Новости регионов: ливни с градом и ветром обрушились на Татарстан

СК возбудил уголовное дело после отравления шаурмой 17 человек в Подмосковье

Новости регионов: 17 человек отравились шаурмой в подмосковном Егорьевске

Москвич умер после неудачного прыжка в воду на отдыхе в Турции. Врачи две недели боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Как пишут СМИ, 29-летний Никита Чистокистов через 10 минут после заселения в пятизвездочный молодежный отель прыгнул с пирса, но море в том месте оказалось слишком мелким. В результате у него зафиксировали перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга и пробитое легкое.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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