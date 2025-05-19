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Новости

19 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": СК назвал мотивы совершившего убийство с расчленением в столице

"Московский патруль": СК назвал мотивы совершившего убийство с расчленением в столице

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В деле о жестоком убийстве на Дмитровском шоссе в Москве появились новые подробности. Обвиняемый заявил на допросе у следователей, что расправился со своим арендодателем, чтобы завладеть трехкомнатной квартирой.

В ближайшее время следователи столичного СК намерены ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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