"Московский патруль": СК назвал мотивы совершившего убийство с расчленением в столице

В деле о жестоком убийстве на Дмитровском шоссе в Москве появились новые подробности. Обвиняемый заявил на допросе у следователей, что расправился со своим арендодателем, чтобы завладеть трехкомнатной квартирой.

В ближайшее время следователи столичного СК намерены ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Подробнее – в программе "Московский патруль".

