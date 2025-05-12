"Московский патруль": в Москве задержан боец ММА Михаил Аллахвердян

В Москве задержан боец ММА Михаил Аллахвердян. Его подозревают в незаконном хранении и перевозке оружия.

Внедорожник мужчины остановили сотрудники 2-го отдельного специализированного батальона ДПС в ходе ночного патрулирования на Калужском шоссе. При проверке документов инспекторы обнаружили в автомобиле предмет, похожий на оружие.

Спортсмен сказал, что нашел его на улице и собирался сдать в полицию. Как установили эксперты, изъятый предмет оказался самодельным пистолетом калибра 9 миллиметров. К нему же прилагался и магазин с патронами. Подробности – в программе "Московский патруль".

