12 мая, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержан боец ММА Михаил Аллахвердян
В Москве задержан боец ММА Михаил Аллахвердян. Его подозревают в незаконном хранении и перевозке оружия.
Внедорожник мужчины остановили сотрудники 2-го отдельного специализированного батальона ДПС в ходе ночного патрулирования на Калужском шоссе. При проверке документов инспекторы обнаружили в автомобиле предмет, похожий на оружие.
Спортсмен сказал, что нашел его на улице и собирался сдать в полицию. Как установили эксперты, изъятый предмет оказался самодельным пистолетом калибра 9 миллиметров. К нему же прилагался и магазин с патронами. Подробности – в программе "Московский патруль".