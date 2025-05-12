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12 мая, 21:35

Технологии

"Московский патруль": банки предложили разделить ответственность за действия мошенников

"Московский патруль": банки предложили разделить ответственность за действия мошенников

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Банки предложили разделить ответственность за действия телефонных мошенников между кредитными организациями и операторами сотовой связи. Об этом пишет издание "Коммерсант". Соответствующее письмо уже направлено в Минцифры.

Банкиры намерены опробовать такую схему сначала на крупных игроках рынка. Операторы связи должны выявлять телефонные звонки и сообщения от аферистов и в обязательном порядке направлять информацию о них в банки.

Подробности – в программе "Московский патруль".

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