Эксперт Геллер: в Москве подключиться к интернету можно через Wi-Fi в кафе и парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре Москвы в условиях временных ограничений можно подключиться к интернету через бесплатные Wi-Fi в кафе, ресторанах и парках. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на IT-эксперта Артема Геллера.

Как подчеркнул эксперт, в столице имеется большое количество открытых точек доступа.

"Мы уникальная страна в том смысле, что в Москве большое количество точек с бесплатным Wi-Fi. В кафе и ресторанах можно спросить логин и пароль. Есть интернет в московском метро. Такой же Wi-Fi есть в общественных парках. По-моему, в парке Горького и ВДНХ есть точно", – сказал Геллер, добавив, что сотрудники заведений обычно лояльно относятся к просьбам предоставить доступ в Сеть.

Он также напомнил, что можно пользоваться интернетом дома и на работе, так как у значительной части людей Wi-Fi в этих местах есть.

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС, "Билайн", "МегаФон", Yota и "Ростелеком" в понедельник, 5 мая.

Спустя время стало известно о возможных проблемах, которые будут возникать со связью в Москве в период с 7 по 9 мая. Это связано с тем, что в столицу будут прибывать иностранные делегации, которые планируют посетить праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Операторы связи, такси и банки, сервисы доставки еды и магазины одежды уже предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о перебоях в работе мобильного интернета и связи.