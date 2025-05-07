РЖД предупредили пассажиров Москвы и области о возможных сбоях в приложении

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Работа приложения "РЖД Пассажирам" может быть затруднена 7–9 мая в Москве и Московской области из-за проблем с интернетом. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"Оформление электронных билетов на нашем сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" может быть затруднено", – говорится в сообщении.

При этом в мобильном приложении можно пользоваться ранее оформленными билетами без доступа к интернету. Их можно оформить через сети Wi-Fi или в кассах. Возврат неиспользованных электронных билетов на поезда отправлением с 7 по 10 мая будет производиться в претензионном порядке.

Москвичей ранее предупредили о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая из-за праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перебои могут наблюдаться в работе операторов связи, такси и банков, сервисов доставки еды и магазинов одежды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это "опасным соседством". По его словам, ограничения с доступом к мобильному интернету возможны во время всего периода нахождения на российской территории иностранных делегаций.