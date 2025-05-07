Дептранс сообщил о стабильной работе Wi-Fi в московском метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатная беспроводная сеть MT_FREE во всех вагонах всех линий метро работает стабильно. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Благодаря этому сервису москвичи могут оставаться онлайн в пути: решать рабочие вопросы, смотреть видео и слушать музыку. Мы предоставляем качественную беспроводную связь всем пассажирам столичного метро – такую задачу поставил Сергей Собянин", – добавил Ликсутов.

Чтобы подключиться к бесплатному Wi-Fi в московском метро, нужно найти MT_FREE в списке доступных сетей. После следует пройти идентификацию по номеру телефона.

Далее – выбрать продолжительность сессии: "обычную" или "короткую", а затем авторизоваться. Пользователи услуги "Как дома" автоматически подключаются к сети Wi-Fi без авторизации.

В Москве возможны перебои со связью с 7 по 9 мая. Причиной являются праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, может быть ограничена работа мобильного интернета.

IT-эксперт Артем Геллер напомнил, что в столице имеется большое количество открытых точек доступа к интернету. Например, можно спросить логин и пароль от Wi-Fi в кафе и ресторанах. Также открытые точки доступа есть в общественных парках.