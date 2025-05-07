АКОРТ заявила о штатной работе крупных ретейлеров на фоне ограничений в Москве

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Ограничения связи в Москве не влияют на инфраструктуру крупных ретейлеров. Их магазины работают штатно, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.

По его словам, ограничения в мобильном интернете оказывают воздействие на работу доставки заказов и оплату через Систему быстрых платежей (СБП).

"Также наблюдаются локальные сбои в работе терминалов оплаты на кассах магазинов, в этих случаях у потребителей всегда сохраняется возможность для оплаты товаров наличными", – отметил Богданов.

Москвичей ранее предупреждали о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая. Причиной являются праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перебои могут наблюдаться в работе операторов связи, такси и банков, сервисов доставки еды и магазинов одежды.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это "опасным соседством". По его словам, ограничения с доступом к мобильному интернету возможны во время всего периода нахождения в РФ иностранных делегаций, то есть до 10 мая включительно. Однако конкретных интервалов не предусмотрено – их будут вводить по мере необходимости.

