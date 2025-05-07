Песков объяснил ограничения связи в Москве "опасным соседством"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войны (ВОВ) будут вводиться из-за "опасного соседства", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не сбои. Это ограничения в работе мобильного интернета – по понятным причинам", – сказал политик.

Представитель Кремля добавил, что РФ должна учитывать "опасное соседство", поэтому ограничения с доступом к мобильному интернету возможны во время всего периода нахождения в РФ иностранных делегаций, то есть до 10 мая включительно. Но конкретных интервалов не предусмотрено – их будут вводить по мере необходимости.

"Мы все с вами как москвичи, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами", – заключил Песков, призвав с пониманием отнестись к неудобствам.

Ранее москвичей предупредили о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая. Причина – праздничные мероприятия в честь 80-летия окончания ВОВ. Перебои могут наблюдаться в работе операторов связи, такси и банков, сервисов доставки еды и магазинов одежды.

В частности, в Москве и Подмосковье не исключены сложности в осуществлении переводов между счетами, а также оплатой через Систему быстрых платежей. При этом в условиях временных ограничений граждане все еще смогут подключиться к интернету при помощи бесплатных точек Wi-Fi, которые в большом количестве расположены в центре города: в кафе, ресторанах и парках.

