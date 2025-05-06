"Московский патруль": в майские праздники на дорогах столицы прошли усиленные рейды ГАИ

В майские праздники на дорогах столицы прошли усиленные рейды ГАИ. В ходе рейда инспекторы остановили молодого человека, которого полицейские во время проверки документов заподозрили в алкогольном опьянении.

Инспекторы предложили пройти медицинское освидетельствование, однако водитель отказался. В результате автомобиль отправили на штраф-стоянку, а водителю за отказ проходить тест на алкоголь грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

