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06 мая, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": в майские праздники на дорогах столицы прошли усиленные рейды ГАИ

"Московский патруль": в майские праздники на дорогах столицы прошли усиленные рейды ГАИ

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В майские праздники на дорогах столицы прошли усиленные рейды ГАИ. В ходе рейда инспекторы остановили молодого человека, которого полицейские во время проверки документов заподозрили в алкогольном опьянении.

Инспекторы предложили пройти медицинское освидетельствование, однако водитель отказался. В результате автомобиль отправили на штраф-стоянку, а водителю за отказ проходить тест на алкоголь грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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