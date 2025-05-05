"Московский патруль": полиция задержала банду, совершившую более 500 преднамеренных ДТП

Столичные правоохранители задержали банду злоумышленников, которые с 2021 по 2025 год совершили более 500 преднамеренных ДТП. По данным полицейских, задержанные несколько лет назад объединились, чтобы обманывать страховые компании.

Доход от противоправной деятельности составил свыше 100 миллионов рублей. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии на территории Москвы, Подмосковья, а также Волгоградской области задержаны 8 подозреваемых.

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