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28 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор организаторам экскурсии по коллектору Неглинки

"Московский патруль": суд вынес приговор организаторам экскурсии по коллектору Неглинки

Организаторов экскурсии по коллектору Неглинки приговорили к 8,5 и 5,5 года колонии

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Мещанский суд Москвы вынес приговор организаторам экскурсии по коллектору Неглинки, в которой погибли восемь человек. По делу проходят диггер-экскурсовод Никита Дубас и гендиректор фирмы, которая продавала билеты, Александр Ким. Еще двое, руководитель экскурсионного бюро Александр Лазовский и бывший гендиректор сервиса бронирования экскурсий Борис Плотица, находятся в бегах.

Дубас был приговорен к 8,5 года колонии, а Ким – к 5,5. Остальных фигурантов уголовного дела суд заочно арестовал. Процесс над ними начнется, как только их задержат и экстрадируют в Россию.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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