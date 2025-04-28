"Московский патруль": суд вынес приговор организаторам экскурсии по коллектору Неглинки

Мещанский суд Москвы вынес приговор организаторам экскурсии по коллектору Неглинки, в которой погибли восемь человек. По делу проходят диггер-экскурсовод Никита Дубас и гендиректор фирмы, которая продавала билеты, Александр Ким. Еще двое, руководитель экскурсионного бюро Александр Лазовский и бывший гендиректор сервиса бронирования экскурсий Борис Плотица, находятся в бегах.

Дубас был приговорен к 8,5 года колонии, а Ким – к 5,5. Остальных фигурантов уголовного дела суд заочно арестовал. Процесс над ними начнется, как только их задержат и экстрадируют в Россию.

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