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25 апреля, 21:45

Общество

"Московский патруль": столичные полицейские организовали концерт для ветеранов ВОВ

"Московский патруль": столичные полицейские организовали концерт для ветеранов ВОВ

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Столичные полицейские организовали концерт для ветеранов ВОВ, которые после войны стали сотрудниками МВД. Среди приглашенных – Александр Трынков. Ему 99 лет.

Будучи юношей он участвовал в Сунгарийской наступательной операции, в ходе которой была разгромлена 4-ая отдельная японская армия. После войны он связал жизнь со службой в органах правопорядка.

Также в память о тех, кто погиб, ветераны вместе с начальником главного управления МВД по Москве Олегом Барановым возложили цветы к Доске памяти сотрудников органов внутренних дел.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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