25 апреля, 21:45Общество
"Московский патруль": столичные полицейские организовали концерт для ветеранов ВОВ
Столичные полицейские организовали концерт для ветеранов ВОВ, которые после войны стали сотрудниками МВД. Среди приглашенных – Александр Трынков. Ему 99 лет.
Будучи юношей он участвовал в Сунгарийской наступательной операции, в ходе которой была разгромлена 4-ая отдельная японская армия. После войны он связал жизнь со службой в органах правопорядка.
Также в память о тех, кто погиб, ветераны вместе с начальником главного управления МВД по Москве Олегом Барановым возложили цветы к Доске памяти сотрудников органов внутренних дел.
Подробнее – в программе "Московский патруль".