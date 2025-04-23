"Московский патруль": топ-менеджер компании "Россети" выбросил 5,5 млн руб

Топ-менеджер одного из филиалов компании "Россети" – фигурант дела о получении взятки – выбросил в мусорном пакете 5,5 миллиона рублей. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как он бежит в сторону леса и бросает пакет.

Известно, что он и его сообщник получили от бизнесмена почти 20 миллионов рублей взамен на выгодные контракты на строительство. Оставшуюся сумму сотрудники ФСБ обнаружили у фигурантов дома во время задержания.

Подробнее – в программе "Московский патруль".