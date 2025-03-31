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31 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": мошенники обманули женщину при покупке 16 машин

"Московский патруль": мошенники обманули женщину при покупке 16 машин

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Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в автомошенничестве. Они обязались помочь женщине купить 16 машин и уже получили от нее предоплату суммой 65 миллионов рублей. Однако после этого пропали. Пострадавшая обратилась в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в правоохранители задержали подозреваемых по местам проживания. В ходе обысков у них изъяли смартфоны, банковские карты, ключи от различных иномарок и два автомобиля.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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