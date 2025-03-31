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31 марта, 07:15

Происшествия

Российские спасатели будут круглосуточно работать на разборах завалов в Мьянме

Российские спасатели будут круглосуточно работать на разборах завалов в Мьянме

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Сотрудники МЧС России будут работать в Мандалае круглосуточно, несмотря на то, что там сохраняется угроза новых землетрясений. Об этом сообщили в штабе группировки российских спасателей в Мьянме.

Первый катаклизм произошел в минувшую пятницу, 28 марта. По последним данным, погибли более 1 700 человек, в 2 раза больше – пострадали. Подземные толчки почувствовали и в соседнем Таиланде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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