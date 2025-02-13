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13 февраля, 21:35

Общество

"Московский патруль": москвичи рассказали о сомнительных сюрпризах на 14 февраля

"Московский патруль": москвичи рассказали о сомнительных сюрпризах на 14 февраля

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Москвичи рассказали истории о сомнительных романтических сюрпризах на День святого Валентина.

Например, девушка Юрия Солодова сделала ему подарок в виде похода на квест. Однако, со слов мужчины, ему там было страшно, он ушел оттуда с синяками и ссадинами.

А жительница столицы Камила чуть не оказалась в больнице после романтического ужина в ресторане: ее молодой человек спрятал кольцо в пирожном.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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обществовидеоАлександр Астахов
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