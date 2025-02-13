Нарколог Холдин: сочетание алкоголя и конфет может привести к проблемам со здоровьем

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Сочетание крепкого алкоголя и конфет, типичных для праздничного стола в День всех влюбленных, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на психиатра-нарколога, главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Московской области Виталия Холдина.

"Спиртной напиток действует не только на мозг и желудочно-кишечный тракт, но и в сочетании, например, с шоколадом или конфетами, резко повышает уровень сахара в крови, что увеличивает нагрузку на поджелудочную железу", – объяснил нарколог.

Другим вредным для организма сочетанием, по словам врача, является крепкий алкоголь с жирными блюдами, поскольку при их совместном употреблении "под удар подпадают печень и желчный пузырь". Холдин добавил, что организму трудно одновременно переваривать спиртное и тяжелую пищу.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует, и призвал всех отпраздновать 14 февраля без спиртных напитков.

Ранее россияне описали идеальный ужин на День святого Валентина. В пятерке самых популярных блюд, которые предпочитают жители России в качестве романтического ужина, паста, пицца, роллы, сочный стейк и устрицы или креветки. Среди десертов у россиян наиболее популярен шоколадный фондан.

Кроме того, респонденты рассказали, какие блюда не подходят для ужина в День всех влюбленных. По их мнению, это блюда с сильным запахом, фастфуд и сложные в употреблении продукты, такие как панцирь краба или острые и жирные блюда.