Нейл-стилист Анна Капля поделилась идеями маникюра на День всех влюбленных

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Дизайн, основанный на игре текстур или комбинации красного и розового, лучше всего подойдет для маникюра ко Дню всех влюбленных. Об этом Москве 24 рассказала нейл-стилист, инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля.

Она подчеркнула, что для тех, кто любит элегантность, идеальным выбором станет глубокий красный лак с глянцевым финишем.



Анна Капля инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Для более мягкого и романтичного образа подойдут нежно-розовые оттенки. А еще можно комбинировать эти цвета, например, на одном-двух пальцах покрасить ногти в красный, а на остальных – в розовый.

Дополнить такой маникюр можно акцентами в виде белых сердечек, блесток или золотых вензелей, добавила эксперт.

"Тем, кто предпочитает сдержанный стиль, но хочет при этом подчеркнуть праздничное настроение, советую взять за основу нейтральные оттенки: бежевый, нюдовый, молочный или белый. А уже на этом спокойном фоне сделать небольшие акценты, например, тонкие линии в форме сердечек", – рассказала Анна Капля.

Также можно создать геометрические узоры в виде стрелок или точек. Либо же оформить только один ноготь маленькими стразами или блестками, добавила нейл-стилист.

Кроме того, эксперт порекомендовала сделать маникюр, основанный на игре текстур: матового и глянцевого покрытия.



Анна Капля инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Это тренд, который остается актуальным уже несколько сезонов. На 14 февраля можно сделать матовую основу с глянцевыми сердечками или надписями. Либо покрасить ногти глянцевым лаком и добавить матовые акценты в виде цветов или абстрактных узоров.

Плюс можно еще добавить немного блеска. Например, использовать золотую или серебряную фольгу для создания эффекта омбре. Такой маникюр будет выглядеть стильно, необычно и привлекать внимание к деталям, заключила эксперт.

Ранее нейл-стилист Оксана Новикова рассказала, какой маникюр отрастает незаметно. По ее мнению, идеален в этом плане полупрозрачный нюд, поскольку он имеет максимально естественный вид. Но выбирать стоит вариант, близкий к оттенку кожи.