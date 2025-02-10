Эксперт Новикова назвала варианты маникюра, который отрастает незаметно

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Прозрачное и нюдовое покрытие на ногтях отрастает наиболее незаметно, рассказала Москве 24 нейл-стилист Оксана Новикова.

По ее словам, когда есть риск, что в следующий раз долго не получится попасть к мастеру и переделать маникюр, лучше отдать предпочтение прозрачному покрытию.

"Даже когда оно сильно отрастает, это не бросается в глаза. Правда, есть нюанс: подходит такой маникюр только тем, у кого ногтевая пластина не имеет видимых дефектов. Например, белых пятнышек, трещинок, остатков материала от прошлого покрытия, пропилов и так далее", – отметила стилист.



Оксана Новикова нейл-стилист Если ногти в неидеальном состоянии, лучшим выбором станет нюдовое покрытие – оно скрывает недостатки. При этом более незаметно отрастает полупрозрачный нюд, поскольку он имеет максимально естественный вид. Но выбирать стоит именно вариант, близкий к оттенку кожи.

Френч тоже подходит, однако в данном случае важен цвет полоски: чем она ярче, тем больше внимания привлекает маникюр, добавила Новикова.

"Хорошим вариантом может стать и градиентный маникюр, в основе которого лежит нюд. То есть у кутикулы покрытие должно быть бежевого цвета, а ближе к свободному краю плавно переходить в другой цвет", – пояснила эксперт.

В целом же важно понимать, что, если в маникюре яркий дизайн выполнен близко к кутикуле, при отрастании он обязательно будет бросаться в глаза. Поэтому заметный дизайн лучше начинать с середины ногтя и выше, заключила стилист.

Ранее инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля посоветовала в первые 72 часа после маникюра воздержаться от любой работы, предполагающей длительный контакт рук с водой. Все потому что мастер во время процедуры оказывает на кожу механическое и химическое воздействие, и после этого кожно-липидной мантии требуется время, чтобы восстановиться.