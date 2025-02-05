"Московский патруль": сотрудники Росгвардии провели учения с бригадами скорой помощи

Сотрудникам скорой при оказании первой помощи нередко и самим требуется помощь. Ежедневно по всей Москве дежурят порядка 440 экипажей вневедомственной охраны. Они несут службу по определенным маршрутам патрулирования и при поступлении сигнала "Тревога" незамедлительно выдвигаются на место. В том числе, когда помощь нужна самой скорой помощи.

Тренировки с бригадами скорой и неотложной медицинской помощи закрепляют оперативные навыки бойцов.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".