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05 февраля, 21:35

Общество

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии провели учения с бригадами скорой помощи

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии провели учения с бригадами скорой помощи

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Сотрудникам скорой при оказании первой помощи нередко и самим требуется помощь. Ежедневно по всей Москве дежурят порядка 440 экипажей вневедомственной охраны. Они несут службу по определенным маршрутам патрулирования и при поступлении сигнала "Тревога" незамедлительно выдвигаются на место. В том числе, когда помощь нужна самой скорой помощи.

Тренировки с бригадами скорой и неотложной медицинской помощи закрепляют оперативные навыки бойцов.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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