"Московский патруль": экс-возлюбленного Волочковой Дюрана приговорили к 7 годам колонии

Экс-возлюбленного Анастасии Волочковой бизнесмена Дмитрия Дюрана осудили на 7 лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Дюран собрал более 100 миллионов рублей с нескольких десятков предпринимателей, которых убедил вложиться в кондитерскую сеть. Он говорил жертвам, что те получат средства обратно с процентами. Всего от мошеннических действий пострадали около 50 человек.

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