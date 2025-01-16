Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 21:35

Шоу-бизнес

"Московский патруль": экс-возлюбленного Волочковой Дюрана приговорили к 7 годам колонии

"Московский патруль": экс-возлюбленного Волочковой Дюрана приговорили к 7 годам колонии

="Московский патруль": блогер Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов

"Московский патруль": суд арестовал двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Елена Блиновская признала сумму налоговых недоимок и скрытых доходов

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте против генерала Кириллова

Елена Блиновская признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Басманный суд арестовал нового фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

"Московский патруль": бросивший младенца в сугроб блогер Косенко заочно арестован

"Московский патруль": мужчина арестован за нападение на контролеров в трамвае в Москве

Экс-возлюбленного Анастасии Волочковой бизнесмена Дмитрия Дюрана осудили на 7 лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Дюран собрал более 100 миллионов рублей с нескольких десятков предпринимателей, которых убедил вложиться в кондитерскую сеть. Он говорил жертвам, что те получат средства обратно с процентами. Всего от мошеннических действий пострадали около 50 человек.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судышоу-бизнесвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика